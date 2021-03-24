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24.03.2021  16:22   

Правоохранители ищут владельцев украденных гаджетов (ФОТО)

Отделом расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями СУ ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование уголовного производства в отношении участников организованной группы, которые на протяжении 2019-2020 лет тайно проникали в домовладения и автомобилей граждан на территории Харькова и области и совершали кражи.



Также осуществляется досудебное расследование в отношении фигуранта по факту получения и хранения имущества, добытого противоправным путем. Злоумышленник в течение 2019-2020 годов на радиорынке по улице Героев Труда систематически покупал и сбывал украденные у граждан вещи. Во время санкционированного обыска в магазине правонарушителя обнаружены и изъяты предметы, добытые противоправным путем.

Уважаемые граждане, если вы узнали похищенное личное имущество на фотоснимках, просим обращаться к УКР ГУНП в Харьковской области по телефону 050-02-990-98, или в СУ ГУНП в Харьковской области по телефону (057) 7-000-470.

Посмотреть фото похищенного имущества по ссылке.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, гаджеты, поиски
 
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