24.03.2021 16:22

Правоохранители ищут владельцев украденных гаджетов (ФОТО)

Отделом расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями СУ ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование уголовного производства в отношении участников организованной группы, которые на протяжении 2019-2020 лет тайно проникали в домовладения и автомобилей граждан на территории Харькова и области и совершали кражи.





Также осуществляется досудебное расследование в отношении фигуранта по факту получения и хранения имущества, добытого противоправным путем. Злоумышленник в течение 2019-2020 годов на радиорынке по улице Героев Труда систематически покупал и сбывал украденные у граждан вещи. Во время санкционированного обыска в магазине правонарушителя обнаружены и изъяты предметы, добытые противоправным путем.



Уважаемые граждане, если вы узнали похищенное личное имущество на фотоснимках, просим обращаться к УКР ГУНП в Харьковской области по телефону 050-02-990-98, или в СУ ГУНП в Харьковской области по телефону (057) 7-000-470.

Посмотреть фото похищенного имущества по ссылке.