Правоохранители ищут владельцев украденных гаджетов (ФОТО)

Отделом расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями СУ ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование уголовного производства в отношении участников организованной группы, которые на протяжении 2019-2020 лет тайно проникали в домовладения и автомобилей граждан на территории Харькова и области и совершали кражи.
Также осуществляется досудебное расследование в отношении фигуранта по факту получения и хранения имущества, добытого противоправным путем. Злоумышленник в течение 2019-2020 годов на радиорынке по улице Героев Труда систематически покупал и сбывал украденные у граждан вещи. Во время санкционированного обыска в магазине правонарушителя обнаружены и изъяты предметы, добытые противоправным путем.
Уважаемые граждане, если вы узнали похищенное личное имущество на фотоснимках, просим обращаться к УКР ГУНП в Харьковской области по телефону 050-02-990-98, или в СУ ГУНП в Харьковской области по телефону (057) 7-000-470.
Посмотреть фото похищенного имущества по ссылке.
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Скорее всего, сегодня вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Будьте внимательнее, ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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