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24.03.2021  15:41   

Кровавая разборка на ХТЗ: поножовщина закончилась неотложкой и полицией (ФОТО)

Об инциденте сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, в наливайке на Библика 31 произошла драка.
 
В результате,один из персонажей ударил ножом другого, несколько раз. 
 
Один уехал на скорой, второй на машине полиции.
 
 
 

Тэги:  разборка, поножовщина, харьков
 
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