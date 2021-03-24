24.03.2021 15:41

Кровавая разборка на ХТЗ: поножовщина закончилась неотложкой и полицией (ФОТО)

Об инциденте сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, в наливайке на Библика 31 произошла драка.

В результате,один из персонажей ударил ножом другого, несколько раз.

Один уехал на скорой, второй на машине полиции.