Главная Новости Криминал и происшествия Ворвались в жилище, избили и ограбили - в Харькове будут судить двух злоумышленников
24.03.2021  15:15   

Ворвались в жилище, избили и ограбили - в Харькове будут судить двух злоумышленников

Новобаварская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту нарушения неприкосновенности жилища, причинение умышленных тяжких телесных повреждений группой лиц и открытого завладения чужим имуществом.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в начале 2021 года двое мужчин незаконно ворвались в квартиру другого человека из-за того, что он якобы незаконно завладел имуществом других лиц. Злоумышленники, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, избили потерпевшего, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Кроме того, один из нападавших ограбил жену потерпевшего, завладев ее мобильным телефоном.



Также установлено, что один из нападавших находится в розыске за совершение грабежа на территории Черниговской области.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  прокуратура, обвинение, грабеж
 
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