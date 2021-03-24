Ворвались в жилище, избили и ограбили - в Харькове будут судить двух злоумышленников

Новобаварская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту нарушения неприкосновенности жилища, причинение умышленных тяжких телесных повреждений группой лиц и открытого завладения чужим имуществом.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в начале 2021 года двое мужчин незаконно ворвались в квартиру другого человека из-за того, что он якобы незаконно завладел имуществом других лиц. Злоумышленники, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, избили потерпевшего, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Кроме того, один из нападавших ограбил жену потерпевшего, завладев ее мобильным телефоном.
Также установлено, что один из нападавших находится в розыске за совершение грабежа на территории Черниговской области.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
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