Главная Новости Криминал и происшествия В Лозовой в горящей квартире погиб 2-летний ребенок (ФОТО)
24.03.2021  14:59   

В Лозовой в горящей квартире погиб 2-летний ребенок (ФОТО)

24 марта в 11:45 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире девятиэтажного жилого дома в Лозовой.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия двух пожарных отделений, было установлено, что в комнате квартиры на втором этаже жилой многоэтажки горят мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 15 кв.м. Во время тушения пожара спасателями было обнаружено тело ребенка, мальчика 2018 г.р. 30 летнюю мать и 50-летнюю бабушку погибшего ребенка пожарным удалось спасти. Бригадой медиков они были госпитализированы в центральную районную больницу с  отравлением угарным газом, а также ожогами рук и верхних дыхательных путей.



В 12:10 пожар был локализован, а в 12:35 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, погиб ребенок, лозовая
 
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