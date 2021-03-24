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24.03.2021  14:19   

Внимание! Пропал мужчина по дороге с загородной дачи (ФОТО)

Три дня не могут найти Александра Забыйворота.

В Телеграмм-канале  ХС Харьков размещено обращение за помощью в поиске мужчины, выехашего с дачи в Харьков 21 марта 2021 года за город и исчезнувшего. 

 

 

 

Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков, исчез по дороге
 
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