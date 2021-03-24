24.03.2021 13:29

Подпольную нефтебазу обнаружили под Харьковом (ФОТО)

В марте фискалы совместно с работниками СБУ обнаружили незаконное производство горюче-смазочных материалов.

Установлено, что должностные лица одного из субъектов хозяйственной деятельности, не имея на это никаких разрешительных документов, организовали и осуществляли незаконное производство горюче-смазочных материалов, которые в дальнейшем реализовывались на территории Харьковской области.

В результате проведенных санкционированных обысков офисных помещений, нефтебаз и АЗС выявлено горюче-смазочные материалы общим объемом около 200 тонн и ориентировочной рыночной стоимостью более 6 млн грн.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению каналов поставки сырья и мест реализации готовой продукции, готовится ходатайство в суд об аресте обнаруженного имущества.