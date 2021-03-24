24.03.2021 12:57

В Южном потушили частный дом

Харьковский район: спасатели ликвидировали пожар в частном доме.

В половине второго ночи 24 марта спасателям сообщили о пожаре на ул. Комаровского в г. Южное.



На ликвидацию пожара были направлены 2 отделения спасателей 67-го Государственного пожарно-спасательного поста и 49-й Государственной пожарно-спасательной части из соседнего г. Мерефа.

На момент прибытия пожарных на место происшествия горела крыша частного дома на площади 30 кв.м. На тушение было подано 2 пожарных ствола от автоцистерны.



Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был локализован уже в 2:15. Окончательная его ликвидация зафиксирована в 4:00.



Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.