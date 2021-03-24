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24.03.2021  09:25   

Рыбный браконьер нанес более 5 тысяч бытков

20 марта рыбоохранный патруль выявил грубое нарушение Правил рыболовства вблизи с. Осиново в Купянском районе.

Около шести часов вечера на реке Оскол задержан гражданин, который ловил рыбу двумя запрещенными лесковыми сетями. Мужчина успел поймать 4 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 5083 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст.85.

Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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