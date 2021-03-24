Рыбный браконьер нанес более 5 тысяч бытков

20 марта рыбоохранный патруль выявил грубое нарушение Правил рыболовства вблизи с. Осиново в Купянском районе.
Около шести часов вечера на реке Оскол задержан гражданин, который ловил рыбу двумя запрещенными лесковыми сетями. Мужчина успел поймать 4 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 5083 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст.85.
Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты.
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Облачная погода продержится всю среду. Ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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