В гараже под Харьковом горел катер

Пожар произошел в Волчанском районе.
22 марта в 18:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Графское, на ул. Победы 183.
На место происшествия выехало дежурное отделение службы спасения на автоцистерне. По прибытию на место было установлено, что в гараже горел катер «BASTER», двигатель Сузуки и две мотопехоты площади 6м.кв. Повреждены лафет под катер двух осевой.
В 18:41 спасатели локализовали пожар, в 19:49 полностью ее ликвидировали.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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