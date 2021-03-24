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24.03.2021  08:04   

В гараже под Харьковом горел катер

Пожар произошел в Волчанском районе.

22 марта в 18:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Графское, на ул. Победы 183.

На место происшествия выехало дежурное отделение службы спасения на автоцистерне. По прибытию на место было установлено, что в гараже горел катер «BASTER», двигатель Сузуки и две мотопехоты площади 6м.кв. Повреждены лафет под катер двух осевой.

В 18:41 спасатели локализовали пожар, в 19:49 полностью ее ликвидировали.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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