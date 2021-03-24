24.03.2021 08:04

В гараже под Харьковом горел катер

Пожар произошел в Волчанском районе.

22 марта в 18:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Графское, на ул. Победы 183.



На место происшествия выехало дежурное отделение службы спасения на автоцистерне. По прибытию на место было установлено, что в гараже горел катер «BASTER», двигатель Сузуки и две мотопехоты площади 6м.кв. Повреждены лафет под катер двух осевой.



В 18:41 спасатели локализовали пожар, в 19:49 полностью ее ликвидировали.



Причина возникновения пожара устанавливается.