23.03.2021 15:47

Незаконная аренда земли на 58 миллионов - прокуратура требует вернуть земли

В хозяйственный суд Харьковской области полано исковое заявление о признании недействительными договоров аренды земли.

Также должны быть отменены решеня госрегистратора по этим договорам, на земли общей площадью более 350 га и стоимостью более 58 млн грн в ведение государства.

Основаниями для представительства интересов государства в суде стали нарушения требований действующего законодательства Украины при обретении субъектом хозяйствования в пользование спорных земельных участков, которые расположены на территории Харьковского района.

Так, государственным регистратором произведена регистрация прав аренды этих земельных участков за субъектом хозяйствования без надлежащих приказов ГУ ГОсеокадастрау в Харьковской области о передаче их в аренду, а также без подписи уполномоченного лица в договорах аренды земли, то есть на основании договоров с признаками подделки.

По факту этих событий Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины, а именно злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог.