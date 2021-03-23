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23.03.2021  15:47   

Незаконная аренда земли на 58 миллионов - прокуратура требует вернуть земли

В хозяйственный суд Харьковской области полано исковое заявление о признании недействительными договоров аренды земли.

Также должны быть отменены решеня госрегистратора по этим договорам, на земли общей площадью более 350 га и стоимостью более 58 млн грн в ведение государства.
 
Основаниями для представительства интересов государства в суде стали нарушения требований действующего законодательства Украины при обретении субъектом хозяйствования в пользование спорных земельных участков, которые расположены на территории Харьковского района.
 
Так, государственным регистратором произведена регистрация прав аренды этих земельных участков за субъектом хозяйствования без надлежащих приказов ГУ ГОсеокадастрау в Харьковской области о передаче их в аренду, а также без подписи уполномоченного лица в договорах аренды земли, то есть на основании договоров с признаками подделки.
 
По факту этих событий Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины, а именно злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, фальсификация, подделка документов, подлог
 
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