Главная Новости Криминал и происшествия Выбросил жену в окно: мужчину посадили на девять лет
23.03.2021  14:55   

Выбросил жену в окно: мужчину посадили на девять лет

Дзержинский районный суд Харькова признал виновным мужчину попытке покушения.

 
По данным следствия, в сентябре 2019 года примерно в 6:50 часов, мужчина, находясь по своему месту жительства во время ссоры с женой, на почве ревности, нанес ей телесные повреждения.
 
После этого, схватил ее обеими руками и силой вытолкнул в открытое окно. 
 
Потерпевшая упала с четвертого этажа на неасфальтну участок местности.
 
Смерть потерпевшей не наступила, поскольку ее вовремя был госпитализирован бригадой скорой помощи. 
 
По результатом лечения пострадавшая получила первую группу инвалидности.
 
Приговором Червонозаводского районного суда г. Харькова от 18.02.2021 лицо признано виновным по ч. 2 ст.  15, ч. 1 ст.  115 УК Украины и назначено наказание в виде 9 лет лишение свободы.
 
Приговор суда в настоящее время не вступило в силу, поскольку обжаловано обвиняемым и прокурором.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  покушение, убийство, харьков, суд, вытолкнул в окно
 
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