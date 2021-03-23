Пожарные спасли от огня дачный дом (ФОТО)

Пожар произошел в Индустриальном районе.
23 марта в 6:26 спасателм сообщили о пожаре на территории садового общества по улице Новочухиновской, 1.
К месту вызова прибыло 2 отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия в дачном доме горели домашние вещи на площади около 20 кв.м.
В 7:00 огонь удалось локализовать, в 08:00 - ликвидировать.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Облачная погода продержится всю среду. Ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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