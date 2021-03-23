23.03.2021 12:54

Пожарные спасли от огня дачный дом (ФОТО)

Пожар произошел в Индустриальном районе.

23 марта в 6:26 спасателм сообщили о пожаре на территории садового общества по улице Новочухиновской, 1.



К месту вызова прибыло 2 отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия в дачном доме горели домашние вещи на площади около 20 кв.м.



В 7:00 огонь удалось локализовать, в 08:00 - ликвидировать.



Причина возникновения пожара устанавливается.