Главная Новости Криминал и происшествия Пожарные спасли от огня дачный дом (ФОТО)
23.03.2021  12:54   

Пожарные спасли от огня дачный дом (ФОТО)

Пожар произошел в Индустриальном районе.

23 марта в 6:26 спасателм сообщили о пожаре на территории садового общества по улице Новочухиновской, 1.

К месту вызова прибыло 2 отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия в дачном доме горели домашние вещи на площади около 20 кв.м.

В 7:00 огонь удалось локализовать, в 08:00 - ликвидировать.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.03 Криминал и происшествия Вокруг Харькова горит трава (ФОТО) 22.03 Криминал и происшествия Под Харьковом ликвидировали масштабный пожар в экосистеме 22.03 Криминал и происшествия С пожаром в Тишках боролись больше двух часов (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 