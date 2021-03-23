23.03.2021 12:46

В Харькове конфликт водителей маршруток перерос к кровавую поножовщину

Во время выяснения отношений мужчина ударил ножом своего коллегу и скрылся с места преступления.

23 марта, около 6:30, патрульные получили вызов от 43-летнего потерпевшего о телесных повреждениях на улице Амурской. На месте патрульные обнаружили мужчину, который находился в тяжелом состоянии. Он сообщил, что работает водителем маршрутного транспортного средства и у него возник конфликт с водителем другого автобуса. По словам потерпевшего, в ходе конфликта мужчина нанес ему несколько ударов ножом в область грудной клетки и спины, после чего скрылся с места.



Медики, прибывшие на место вместе с экипажем, госпитализировали пострадавшего. Сейчас состояние здоровья мужчины медики оценивают как удовлетворительное.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Правонарушителем оказался 50-летний гражданин Азербайджана. Мужчина бросил маршрутку возле АЗС на проспекте Московском и уехал с места на собственном автомобиле. Работники полиции разыскали злоумышленника и доставили его в ХРУП №1 для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Вещественные доказательства изъяты.



Факт события внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет. Продолжается следствие.