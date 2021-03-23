В Харькове конфликт водителей маршруток перерос к кровавую поножовщину

Во время выяснения отношений мужчина ударил ножом своего коллегу и скрылся с места преступления.
23 марта, около 6:30, патрульные получили вызов от 43-летнего потерпевшего о телесных повреждениях на улице Амурской. На месте патрульные обнаружили мужчину, который находился в тяжелом состоянии. Он сообщил, что работает водителем маршрутного транспортного средства и у него возник конфликт с водителем другого автобуса. По словам потерпевшего, в ходе конфликта мужчина нанес ему несколько ударов ножом в область грудной клетки и спины, после чего скрылся с места.
Медики, прибывшие на место вместе с экипажем, госпитализировали пострадавшего. Сейчас состояние здоровья мужчины медики оценивают как удовлетворительное.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Правонарушителем оказался 50-летний гражданин Азербайджана. Мужчина бросил маршрутку возле АЗС на проспекте Московском и уехал с места на собственном автомобиле. Работники полиции разыскали злоумышленника и доставили его в ХРУП №1 для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Вещественные доказательства изъяты.
Факт события внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет. Продолжается следствие.
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Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
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