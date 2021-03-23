23.03.2021 12:24

Браконьера с 8 сетями задержали на реке Оскол

20 марта госинспекторы выявили грубое нарушение Правил рыболовства на реке Оскол вблизи с. Осиново, что в Купянском районе.



В три час дня на реке обнаружили мужчину, ловившего рыбу с деревянной лодки запрещенными лесковыми етками в количестве 8 штук. Нарушитель успел поймать 28 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 10 582 грн.



На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст.85. Сетки нарушитель затопил в реке, водные биоресурсы изъяты.