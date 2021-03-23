Вокруг Харькова горит трава (ФОТО)

В Дергачевском районе спасатели ликвидировали два масштабных пожара на открытой территории.
22 марта в 11:59 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем на открытой территории по адресу: Дергачевский район, с. Южное.
К месту происшествия немедленно выехало 1 отделение 64-ДПРЧ на одной автоцистерне в составе 4 спасателей. При проведении разведки было установлено, что на открытой территории происходит горение сухой травы и камыша на площади ориентировочно 600 кв.м.
Огонь был локализован уже в 12:56. В 13:06 пожар удалось ликвидировать.
Также, в 18:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории по адресу: Дергачевский район, за пределами с. Пересечное.
К месту вызова было направлено 1 отделение местной пожарной команды села Березовское на автоцистерне На момент ее прибытия горела трава на ориентировочный площади 900 м.кв. Пожарные уже в 18:53 локализовали огонь, а в 19:23 пожар полностью ликвидировали.
Убытки и причины пожаров устанавливаются.
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