23.03.2021 11:18

Вокруг Харькова горит трава (ФОТО)

В Дергачевском районе спасатели ликвидировали два масштабных пожара на открытой территории.

22 марта в 11:59 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем на открытой территории по адресу: Дергачевский район, с. Южное.



К месту происшествия немедленно выехало 1 отделение 64-ДПРЧ на одной автоцистерне в составе 4 спасателей. При проведении разведки было установлено, что на открытой территории происходит горение сухой травы и камыша на площади ориентировочно 600 кв.м.



Огонь был локализован уже в 12:56. В 13:06 пожар удалось ликвидировать.



Также, в 18:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории по адресу: Дергачевский район, за пределами с. Пересечное.



К месту вызова было направлено 1 отделение местной пожарной команды села Березовское на автоцистерне На момент ее прибытия горела трава на ориентировочный площади 900 м.кв. Пожарные уже в 18:53 локализовали огонь, а в 19:23 пожар полностью ликвидировали.



Убытки и причины пожаров устанавливаются.