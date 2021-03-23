Главная Новости Криминал и происшествия Угрожал пристрелить охранника и сбежал с двумя пакетами продуктов: подробности ограбления на Новожаново
23.03.2021  09:50   

Угрожал пристрелить охранника и сбежал с двумя пакетами продуктов: подробности ограбления на Новожаново

Обстоятельства происшествия установит следствие.

Вечером понедельника патрульные получили сообщение разбое на улице Селянской. Заявитель сообщил, что неизвестный зашел в супермаркет, набрал два пакета с продуктами питания и выбежал из магазина. Охранник попытался догнать мужчину, однако правонарушитель ударил его и пригрозил застрелить, если он последует за ним дальше.

Получив ориентировку, экипажи полиции начали поиск предполагаемого преступника. Патрульные опросили очевидцев, которые сообщили, что похожий человек зашел в один из подъездов.

Совместно с сотрудниками полка полиции особого назначения патрульные проверили информацию. У одной из квартир полицейские обнаружили гражданина, похожего по описанию, который предоставил охранник и кассир супермаркета. Мужчина признался в содеянном и добровольно показал украденные товары.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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