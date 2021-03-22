22.03.2021 18:19

Даму-провизора поймали на продаже запрещенного препарата (ФОТО)

Женщина без рецепта продала харьковчанину 40 таблеток лекарственного средства, содержащего в своем составе наркотическое вещество.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 22 марта 2021 года в управление по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области ДБН НПУ поступила информация о том, что в одной из аптек Харькова в нарушение требований действующего законодательства Украины без рецепта реализуются наркосодержащие медпрепараты.

В тот же день правоохранители установили 29-летнего мужчину, который в аптечном учреждении без рецепта приобрел лекарственное средство, согласно Перечню наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины, отнесен к наркотическим средствам с ограниченным обращением.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 хруп № 1. Мужчина добровольно выдал полицейским приобретенные медпрепараты.

Изъяты вещественные доказательства ориентированы на экспертное исследование.

В настоящее время решается вопрос о присоединении события материалов уголовного производства, открытого 03 марта по ч.1 ст. 320 (нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) уголовного кодекса Украины по факту аналогично сбыта наркосодержащих препаратов в этой же аптеке.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 3 лет, с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.