Под Харьковом ликвидировали масштабный пожар в экосистеме

21 марта в 13:39 на номер «101» поступил сигнал о пожаре в Новомосковский район, за пределами с. Ватутино. Сообщалось, что горит сухостой.
К месту вызова было направлено отделение спасателей из Новой Водолаги. На момент его прибытия горела сухая трава и камыш ориентировочно на площади 2 гектаров. Пожарные уже в 14:10 локализовали огонь, а в 16:00 пожар полностью ликвидировали.
Во время ликвидации пожара, пострадавших и погибших не обнаружено. Убытки и причина пожара устанавливается.
Спасатели напоминают, что подавляющее количество возгораний в природных экосистемах случается из-за легкомысленности граждан, которые с потеплением начали наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя и мусора. Ветреная погода способствует быстрому распространению огня, который нередко перекидывается на жилые дома, объекты инфраструктуры и наносит материальный ущерб.
За сжигание сухой травы и листьев законом предусмотрен шраф до 153 тыс. грн. За поджог с тяжелыми последствиями для природы может "светить" 5 лет тюрьмы!
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Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – окружающие не оценят новых проектов и инициатив. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
Облачная погода продержится весь день. Днем временами мелкий дождь со снегом, а вечером ему на смену придет снег. На дорогах местами гололедица.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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