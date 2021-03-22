22.03.2021 13:59

Под Харьковом ликвидировали масштабный пожар в экосистеме

21 марта в 13:39 на номер «101» поступил сигнал о пожаре в Новомосковский район, за пределами с. Ватутино. Сообщалось, что горит сухостой.

К месту вызова было направлено отделение спасателей из Новой Водолаги. На момент его прибытия горела сухая трава и камыш ориентировочно на площади 2 гектаров. Пожарные уже в 14:10 локализовали огонь, а в 16:00 пожар полностью ликвидировали.





Во время ликвидации пожара, пострадавших и погибших не обнаружено. Убытки и причина пожара устанавливается.

Спасатели напоминают, что подавляющее количество возгораний в природных экосистемах случается из-за легкомысленности граждан, которые с потеплением начали наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя и мусора. Ветреная погода способствует быстрому распространению огня, который нередко перекидывается на жилые дома, объекты инфраструктуры и наносит материальный ущерб.

За сжигание сухой травы и листьев законом предусмотрен шраф до 153 тыс. грн. За поджог с тяжелыми последствиями для природы может "светить" 5 лет тюрьмы!