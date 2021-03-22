С пожаром в Тишках боролись больше двух часов (ФОТО)

В Харьковском районе горели две хозяйственных постройки.
21 марта в 19:53 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного жилого домовладения в селе Русские Тишки, на улице 1-го Мая.
На ликвидацию пожара были направлены 2 отделения спасателей. По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горело две хозяйственных постройки на площади 70 м.кв.
В 21:05 пожар был локализован, а в 22:44 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
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Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – окружающие не оценят новых проектов и инициатив. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
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По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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