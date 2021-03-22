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22.03.2021  09:50   

С пожаром в Тишках боролись больше двух часов (ФОТО)

В Харьковском районе горели две хозяйственных постройки.

21 марта в 19:53 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного жилого домовладения в селе Русские Тишки, на улице 1-го Мая.

На ликвидацию пожара были направлены 2 отделения спасателей. По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горело две хозяйственных постройки на площади 70 м.кв.

В 21:05 пожар был локализован, а в 22:44 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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