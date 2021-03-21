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21.03.2021  17:32   

В Дергачовском районе спасатели предотвратили масштабный пожар

20 марта в 21:32 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного жилого домовладения в поселке Пересечное, Дергачовского района.



На ликвидацию пожара были направлены 2 отделения спасателей из пгт. Ольшаны и пгт. Пересечное. По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горят летняя кухня и хозяйственная постройка на площади 30 м.кв.

В 22:20 пожар был локализован, а в 01:15 полностью ликвидирован.

Спасатели предотвратили распространение пламени на жилой дом. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, дом, пересечное
 
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