21.03.2021 17:32

В Дергачовском районе спасатели предотвратили масштабный пожар

20 марта в 21:32 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного жилого домовладения в поселке Пересечное, Дергачовского района.





На ликвидацию пожара были направлены 2 отделения спасателей из пгт. Ольшаны и пгт. Пересечное. По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горят летняя кухня и хозяйственная постройка на площади 30 м.кв.



В 22:20 пожар был локализован, а в 01:15 полностью ликвидирован.

Спасатели предотвратили распространение пламени на жилой дом. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.