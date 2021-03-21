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21.03.2021  12:32   

В Харьковской области продолжают гореть автомобили

За последние сутки спасатели несколько раз выезжали на ликвидацию возгораний автомобилей на Харьковщине.

Так, 20 марта в 21:20 на телефон службы спасения поступило сигнал о пожаре по проспекту Гагарина, 174. Сообщалось. что горит автомобиль.



По прибытию спасателей было установлено, что горит автомобиль Peugeot 405 на площади 2 м2. Огнем было охвачено моторный отсек автомобиля.

В 21:29 пожар был локализован, а в 21:38 полностью ликвидирован. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

21 марта в 9:02 в дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в с. Песочин, по улице Гоголя.



По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горит моторный отсек автомобиля ВАЗ на площади 2 м2.

Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был быстро ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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