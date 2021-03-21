На Харьковщине в своем доме при пожаре погиб пожилой мужчина

Сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Золочевский район, с. Победа, ул. Молодежная, 9 на номер «101» поступило 20 января в 22:30.
На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи и деревянные конструкции перекрытия здания на площади около 15 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчина 1946 года рождения.
В 00:08 пожар был локализован, а в 01:00 полностью ликвидирован.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.
День хорош для налаживания семейных отношений, планирования и организации любых мероприятий. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой мокрый снег, дождь.
Ежегодно в третье воскресенье марта в Украине отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
влажность:
давление:
ветер: