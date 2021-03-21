21.03.2021 10:14

На Харьковщине в своем доме при пожаре погиб пожилой мужчина

Сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Золочевский район, с. Победа, ул. Молодежная, 9 на номер «101» поступило 20 января в 22:30.





На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи и деревянные конструкции перекрытия здания на площади около 15 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчина 1946 года рождения.





В 00:08 пожар был локализован, а в 01:00 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.