Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине в своем доме при пожаре погиб пожилой мужчина
21.03.2021  10:14   

На Харьковщине в своем доме при пожаре погиб пожилой мужчина

Сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Золочевский район, с. Победа, ул. Молодежная, 9 на номер «101» поступило 20 января в 22:30.



На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи и деревянные конструкции перекрытия здания на площади около 15 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчина 1946 года рождения.



В 00:08 пожар был локализован, а в 01:00 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, дом, труп
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.03 Криминал и происшествия В Купянске при тушении пожара обнаружен труп 61-летнего мужчины 21.03 Криминал и происшествия В Харьковской области продолжают гореть автомобили 20.03 Криминал и происшествия В Харьков в горящей квартире спасли 55-летнего мужчину
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 