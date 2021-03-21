21.03.2021 09:10

На Окружкой пасатели деблокировали водителя из покореженного авто

Дорожно-транспортное происшествие произошло на кольцевой дороге Харькова, возле поворота в с. Покотиловка 20 марта в 22:20.

Водитель легкового автомобиля Lexus LX 470 не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. В результате ДТП автомобиль перевернулся на бок, а водитель был зажат между рулем и сиденьем и не смог самостоятельно выбраться из разбитого автомобиля.



На место происшествия прибыли спасатели 6-й пожарно-спасательной части и курсанты Национального университета гражданской защиты Украины на автомобилях САСМ. С помощью специнструментов они деблокирован водителя.



Пострадавшего мужчину 1961 г.р. бригадой медиков доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.