20.03.2021 11:10

В Харькове по районе разгуливал пьяный мужчина с винтовкой и штык-ножом

Патрульные задержали гражданина с предметом похожим на огнестрельное оружие.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня, около 6 часов, во время патрулирования Немышлянская района патрульные заметили мужчину, который шел с предметом похожим на ружье. Патрульные сразу догнали и разоружили гражданина. Он имел явные признаки алкогольного опьянения и объяснить на месте ничего не смог.



Следственно-оперативная группа изъяла у мужчины предмет, похожий на ружье и штык чем к ней. В дальнейшем следователи будут решать вопрос о квалификации действий мужчины.