В Харькове по районе разгуливал пьяный мужчина с винтовкой и штык-ножом

Патрульные задержали гражданина с предметом похожим на огнестрельное оружие.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня, около 6 часов, во время патрулирования Немышлянская района патрульные заметили мужчину, который шел с предметом похожим на ружье. Патрульные сразу догнали и разоружили гражданина. Он имел явные признаки алкогольного опьянения и объяснить на месте ничего не смог.
Следственно-оперативная группа изъяла у мужчины предмет, похожий на ружье и штык чем к ней. В дальнейшем следователи будут решать вопрос о квалификации действий мужчины.
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