В Харьков в горящей квартире спасли 55-летнего мужчину

19 марта в 16:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме по ул. Гарибальди, 26.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
К месту пожара выехало 3 отделения службы спасения, 2 автоцистерны и 1 автолестница. На момент прибытия пожарных на 4-м этаже в квартире горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 4 кв.м.
Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили владельца, 1966 года рождения. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой. С отравлением угарным газом он был госпитализирован в районную больницу.
Пожар локализован в 16:37, ликвидирован в 16:46.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
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