20.03.2021 11:51

В Харьков в горящей квартире спасли 55-летнего мужчину

19 марта в 16:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме по ул. Гарибальди, 26.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.



К месту пожара выехало 3 отделения службы спасения, 2 автоцистерны и 1 автолестница. На момент прибытия пожарных на 4-м этаже в квартире горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 4 кв.м.



Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили владельца, 1966 года рождения. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой. С отравлением угарным газом он был госпитализирован в районную больницу.



Пожар локализован в 16:37, ликвидирован в 16:46.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.