Главная Новости Криминал и происшествия На проспекте Науки пьяный водитель снес разделительный забор (ФОТО, ВИДЕО)
20.03.2021  11:01   

На проспекте Науки пьяный водитель снес разделительный забор (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался.

Об этом Редпост рассказали в пресс-службе управления патрульной полиции области.

20 марта, около 6:30, по пр. Науки, 5 водитель автомобиля Mazda 6 допустил наезд на разделительное ограждение, в результате чего автомобиль и забор получили механические повреждения.

В результате ДТП никто не пострадал.

У водителя автомобиля Mazda 6 патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей водитель отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора Drager Alcotest и у врача нарколога.

На водителя автомобиля Mazda 6 патрульные составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП) и ч.1 ст.130 (Управление Т.З. в состоянии алкогольного опьянения).

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  дтп, проспект науки, харьков, пьяный водитель
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.03 Криминал и происшествия ДТП: Жесткая встреча одиночеств у моста (ВИДЕО) 19.03 Криминал и происшествия ДТП : сбил велосипедиста и врезался дерево (ФОТО) 19.03 Криминал и происшествия Полиция расследует крупное ДТП с шестью пострадавшими
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 