На проспекте Науки пьяный водитель снес разделительный забор (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался.
Об этом Редпост рассказали в пресс-службе управления патрульной полиции области.
20 марта, около 6:30, по пр. Науки, 5 водитель автомобиля Mazda 6 допустил наезд на разделительное ограждение, в результате чего автомобиль и забор получили механические повреждения.
В результате ДТП никто не пострадал.
У водителя автомобиля Mazda 6 патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей водитель отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора Drager Alcotest и у врача нарколога.
На водителя автомобиля Mazda 6 патрульные составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП) и ч.1 ст.130 (Управление Т.З. в состоянии алкогольного опьянения).
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