20.03.2021 11:01

На проспекте Науки пьяный водитель снес разделительный забор (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался.

Об этом Редпост рассказали в пресс-службе управления патрульной полиции области.

20 марта, около 6:30, по пр. Науки, 5 водитель автомобиля Mazda 6 допустил наезд на разделительное ограждение, в результате чего автомобиль и забор получили механические повреждения.

В результате ДТП никто не пострадал.

У водителя автомобиля Mazda 6 патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей водитель отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора Drager Alcotest и у врача нарколога.

На водителя автомобиля Mazda 6 патрульные составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП) и ч.1 ст.130 (Управление Т.З. в состоянии алкогольного опьянения).