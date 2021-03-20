Из пылающего дома спасатели вынесли 94-летнего хозяина

Сигнал о пожаре на номер "101 поступил "19 марта в 10:52. Сообщалось что горит жилой дом в Барвенково, ул. Ивана Плесо, 35а.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС области.
К месту пожара прибыло отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия пожарных в одной из комнат квартиры горели мебель и домашние вещи.
Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили ее владельца, 1927 года рождения. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой.
Пожар локализован в 11:10, ликвидирован в 12:00.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Ранее сообщалось, что в Барвенково пожарные больше четырех часов тушили продуктовый магазин
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