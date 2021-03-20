20.03.2021 10:07

Из пылающего дома спасатели вынесли 94-летнего хозяина

Сигнал о пожаре на номер "101 поступил "19 марта в 10:52. Сообщалось что горит жилой дом в Барвенково, ул. Ивана Плесо, 35а.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС области.

К месту пожара прибыло отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия пожарных в одной из комнат квартиры горели мебель и домашние вещи.



Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили ее владельца, 1927 года рождения. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой.



Пожар локализован в 11:10, ликвидирован в 12:00.



Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что в Барвенково пожарные больше четырех часов тушили продуктовый магазин