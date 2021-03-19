ДТП: Жесткая встреча одиночеств у моста (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Московском проспекте - ДТП.
На спуске с Веломоста в сторону ХТЗ, столкнулись легковушки.
Подробностей пока нет.
День благоприятствует общению, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Синоптики обещают снег и ночной морозец. Днем столбили термометров поднимутся выше нуля.
Ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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