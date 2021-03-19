Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Жесткая встреча одиночеств у моста (ВИДЕО)
19.03.2021  18:29   

ДТП: Жесткая встреча одиночеств у моста (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Московском проспекте - ДТП.

На спуске с Веломоста в сторону ХТЗ, столкнулись легковушки.

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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