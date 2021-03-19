Главная Новости Криминал и происшествия Молодой девушке удалось убежать от разбойника с ножом
19.03.2021  17:29   

Молодой девушке удалось убежать от разбойника с ножом

Девушка возвращалась домой, когда к ней подошел неизвестный, схватил за руку, и, угрожая ножом, потащил в сторону поля. Потерпевшая успела расстегнуть куртку, выскользнула из нее и убежала.

Сообщение о происшествии на улице Донской в ​​поселке Песочине поступило правоохранителям 18 марта около 23:00 от 24-летней девушки. Заявительница отметила, что в руках злоумышленника остались ее сумка с личными вещами и куртка, в кармане которой находился мобильный телефон.

По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа отделения полиции №2 хруп №1 ГУНП в Харьковской области.



В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли шарф потерпевшей, а также обгоревшие фрагменты одежды и личных вещей, которые злоумышленник пытался уничтожить неподалеку.

Менее чем за час полицейские обнаружили нападавшего недалеко от места совершения преступления и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

В настоящее время 50-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  разбой, песочин, грабеж
 
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