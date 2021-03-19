19.03.2021 17:07

Покупал и перепродавал знакомым наркоту. Неудачному бизнесмену светит 10 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Злоумышленник через Интернет-магазин заказывал психотропные вещества и продавал их своим знакомым. Ориентировочный оборот в месяц составлял около 100 граммов психотропных на общую сумму около 50 000 гривен.

Зловмисник через Інтернет-крамницю замовляв психотропні речовини та продавав їх своїм знайомим. Орієнтовний обіг в місяць складав близько 100 грамів психотропів на загальну суму близько 50 000 гривень. Оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ отримали інформацію про те, що 32-річний харків’янин співпрацює з Інтернет-крамницею, яка розповсюджує психотропні речовини. 18 березня в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, працівники УБН в Харківській області ДБН НПУ спільно зі слідчими, оперативними підрозділами та за підтримки полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області провели санкціонований обшук за місцем мешкання зловмисника. Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські виявили та вилучили 3 мобільні телефони, пристрій для вживання наркотичних засобів та психотропних речовин з нашаруванням наркозасобу, шприц для ін’єкцій із залишками рідини коричневого кольору. На даний час перевіряється причетність правопорушника до розповсюдження психотропних речовин на території Харкова, а також встановлюються всі учасники злочинної діяльності. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. © Харківська область: © Харківська область: http://hk.npu.gov.ua/news/narkozlochini/spivrobitniki-xarkivskoji-policziji-vikrili-narkozbuvacha/



Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области ДБН НПУ получили информацию о том, что 32-летний харьковчанин сотрудничает с Интернет-магазином, который распространяет психотропные вещества.



18 марта в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, работники УБН в Харьковской области ДБН НПУ совместно со следователями, оперативными подразделениями и при поддержке полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленника. В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли 3 мобильные телефоны, устройство для употребления наркотических средств и психотропных веществ с наслоением наркосредств, шприц для инъекций с остатками жидкости коричневого цвета.



В настоящее время проверяется причастность правонарушителя к распространению психотропных веществ на территории Харькова, а также устанавливаются все участники преступной деятельности.



Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.