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19.03.2021  17:07   

Покупал и перепродавал знакомым наркоту. Неудачному бизнесмену светит 10 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Злоумышленник через Интернет-магазин заказывал психотропные вещества и продавал их своим знакомым. Ориентировочный оборот в месяц составлял около 100 граммов психотропных на общую сумму около 50 000 гривен.

Зловмисник через Інтернет-крамницю замовляв психотропні речовини та продавав їх своїм знайомим. Орієнтовний обіг в місяць складав близько 100 грамів  психотропів на загальну суму близько 50 000 гривень.

Оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ отримали інформацію про те, що 32-річний харків’янин співпрацює з Інтернет-крамницею, яка розповсюджує психотропні речовини.

18 березня в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, працівники УБН в Харківській області ДБН НПУ спільно зі слідчими, оперативними підрозділами та за підтримки полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області провели  санкціонований обшук за місцем мешкання зловмисника. Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські  виявили та вилучили 3 мобільні телефони, пристрій для вживання наркотичних засобів та психотропних речовин з нашаруванням наркозасобу, шприц для ін’єкцій із залишками рідини коричневого кольору.

На даний час перевіряється причетність правопорушника до розповсюдження психотропних речовин на території Харкова, а також встановлюються всі учасники злочинної діяльності.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

 © Харківська область: http://hk.npu.gov.ua/news/narkozlochini/spivrobitniki-xarkivskoji-policziji-vikrili-narkozbuvacha/


Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области ДБН НПУ получили информацию о том, что 32-летний харьковчанин сотрудничает с Интернет-магазином, который распространяет психотропные вещества.

18 марта в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, работники УБН в Харьковской области ДБН НПУ совместно со следователями, оперативными подразделениями и при поддержке полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленника. В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли 3 мобильные телефоны, устройство для употребления наркотических средств и психотропных веществ с наслоением наркосредств, шприц для инъекций с остатками жидкости коричневого цвета.

В настоящее время проверяется причастность правонарушителя к распространению психотропных веществ на территории Харькова, а также устанавливаются все участники преступной деятельности.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, притон
 
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