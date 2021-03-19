Ударил женщину по голове и забрал мобильник. Рецидивиста-грабителя нашли в лесу

Нападавшим оказался 30-летний житель села Терновая Чугуевского района, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
С сообщением об ограблении в Чугуевский районный управления полиции 18 марта обратилась 35-летняя потерпевшая. Женщина рассказала, что она вышла из магазина, к ней на улице подошел односельчанин. После короткого разговора он ударил ее по голове несколько раз. Женщина упала, потеряла телефон. Мужчина поднял мобильник и убежал.
Сотрудники Чугуевского районного управления полиции за несколько часов установили местонахождение нападающего и задержали его. Злоумышленник скрывался в лесу. Увидев участкового, он начал убегать, однако полицейский его догнал. 30-летнего гражданина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
У задержанного изъяли мобильный телефон потерпевшей.
Следователь проводит досудебное расследование в уголовном производстве, открытому по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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