19.03.2021 16:30

Ударил женщину по голове и забрал мобильник. Рецидивиста-грабителя нашли в лесу

Нападавшим оказался 30-летний житель села Терновая Чугуевского района, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.





С сообщением об ограблении в Чугуевский районный управления полиции 18 марта обратилась 35-летняя потерпевшая. Женщина рассказала, что она вышла из магазина, к ней на улице подошел односельчанин. После короткого разговора он ударил ее по голове несколько раз. Женщина упала, потеряла телефон. Мужчина поднял мобильник и убежал.



Сотрудники Чугуевского районного управления полиции за несколько часов установили местонахождение нападающего и задержали его. Злоумышленник скрывался в лесу. Увидев участкового, он начал убегать, однако полицейский его догнал. 30-летнего гражданина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



У задержанного изъяли мобильный телефон потерпевшей.



Следователь проводит досудебное расследование в уголовном производстве, открытому по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.