Полиция расследует крупное ДТП с шестью пострадавшими

Водителей и пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
19 марта около 7:30 в дежурную часть отдела полиции № 1 Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на трассе «Харьков-Волчанск» вблизи села Шестаково произошло ДТП между автомобилями «Tesla» под управлением 58-летнего водителя и «Nissan X -Trail» под управлением 37-летнего мужчины.
Травмы получили водитель и 36-летний пассажир «Tesla» - жители Харькова, а также водитель и пассажиры «Nissan X-Trail» - 36-летняя жена и 6-летняя дочь водителя, а также 43-летний мужчина.
Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учете территориального отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
День благоприятствует общению, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Синоптики обещают снег и ночной морозец. Днем столбили термометров поднимутся выше нуля.
Ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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