19.03.2021 13:50

Полиция расследует крупное ДТП с шестью пострадавшими

Водителей и пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.



19 марта около 7:30 в дежурную часть отдела полиции № 1 Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на трассе «Харьков-Волчанск» вблизи села Шестаково произошло ДТП между автомобилями «Tesla» под управлением 58-летнего водителя и «Nissan X -Trail» под управлением 37-летнего мужчины.





Травмы получили водитель и 36-летний пассажир «Tesla» - жители Харькова, а также водитель и пассажиры «Nissan X-Trail» - 36-летняя жена и 6-летняя дочь водителя, а также 43-летний мужчина.



Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учете территориального отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.



Все обстоятельства аварии устанавливаются.