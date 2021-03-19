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19.03.2021  13:50   

Полиция расследует крупное ДТП с шестью пострадавшими

Водителей и пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

19 марта около 7:30 в дежурную часть отдела полиции № 1 Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на трассе «Харьков-Волчанск» вблизи села Шестаково произошло ДТП между автомобилями «Tesla» под управлением 58-летнего водителя и «Nissan X -Trail» под управлением 37-летнего мужчины.



Травмы получили водитель и 36-летний пассажир «Tesla» - жители Харькова, а также водитель и пассажиры «Nissan X-Trail» - 36-летняя жена и 6-летняя дочь водителя, а также 43-летний мужчина.

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учете территориального отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, шестаково
 
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