Правоохранители задержали наркозависимых, которые "ширялись" в подъезде

19.03.2021 12:50

Установлено, что 41-летний ранее неоднократно судимый житель Московского района вместе с другими наркозависимыми употреблял запрещенные вещества по месту своего проживания.

Встановлено, що 41-річний раніше неодноразово судимий житель Московського району разом з іншими наркозалежними вживав заборонені речовини за місцем свого мешкання.

Під час санкціонованого обшуку квартири правопорушника працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ спільно зі слідчими, оперативними підрозділами та за підтримки полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області виявили та вилучили саморобне приладдя для вживання наркозасобів та психотропних речовин з нашаруванням кристалоподібної речовини білого кольору, медичні шприці із залишками прозорої речовини.

Вилучене направлено для проведення експертного дослідження.

На даний час перевіряється причетність 41-річного чоловіка до розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території Харкова. Встановлюється джерело походження наркотиків, споживачі та інші учасники злочинної діяльності.