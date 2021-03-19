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19.03.2021  12:50   

Правоохранители задержали наркозависимых, которые "ширялись" в подъезде

Установлено, что 41-летний ранее неоднократно судимый житель Московского района вместе с другими наркозависимыми употреблял запрещенные вещества по месту своего проживания.

Встановлено, що 41-річний раніше неодноразово судимий житель  Московського району разом з іншими наркозалежними вживав заборонені речовини за місцем свого мешкання.

Під час санкціонованого обшуку квартири правопорушника працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ спільно зі слідчими, оперативними підрозділами  та за підтримки полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області виявили та вилучили саморобне приладдя для вживання наркозасобів та психотропних речовин з нашаруванням кристалоподібної речовини білого кольору, медичні шприці із залишками прозорої речовини.

Вилучене направлено для проведення експертного дослідження.

На даний час перевіряється причетність 41-річного чоловіка до розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території Харкова. Встановлюється джерело походження наркотиків, споживачі та інші учасники злочинної діяльності.

 © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/narkozlochini/u-xarkovi-policzejski-pripinili-diyalnist-narkopritonu/



Во время санкционированного обыска квартиры правонарушителя работники Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области ДБН НПУ совместно со следователями, оперативными подразделениями и при поддержке полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области обнаружили и изъяли самодельное принадлежности для употребления наркосредств и психотропных веществ с наслоением кристаллоподобного вещества белого цвета, медицинские шприцы с остатками прозрачного вещества.

Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.

В настоящее время проверяется причастность 41-летнего мужчину к распространению наркотических средств и психотропных веществ на территории Харькова. Устанавливается источник происхождения наркотиков, потребители и другие участники преступной деятельности.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, притон
 
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