19.03.2021 12:12

В Харькове задержали молодую наркозакладчицу

В ходе личного досмотра у 31-летней женщины изъят полимерный пакет с амфетамином весом около 100 граммов.

В ході особистого огляду у 31-річної жінки вилучено полімерний пакет з амфетаміном вагою близько 100 грамів. Жінка пояснила, що працює «закладчиком» на Інтернет-крамницю. Пакет з амфетаміном, який у неї знайшли, вона отримала через «закладку». За вказівкою адміністратора крамниці харків’янка повинна була зробити «закладки» з наркотиком для наркозалежних осіб. Вилучену речовину направлено на експертне дослідження. Слідчим відділу поліції №1 Харківського РУП №2 відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Вживаються заходи щодо встановлення можливих співучасників зловмисниці та інших осіб, причетних до діяльності Інтернет-крамниці з метою подальшого документування та блокування її діяльності. Викрили зловмисницю співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ за сприяння представників громадської організації «Національний корпус». Нагадаємо, Меморандум про взаємодію у сфері запобігання наркотизації населення на території міста Харкова, яким передбачено залучення представників громадськості до заходів, направлених на боротьбу з наркозлочинністю був підписаний 1 лютого 2021 року. © Харківська область: © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/narkozlochini/policzejski-vikrili-xarkiv-yanku-u-zberiganni-narkotichnoji-rechovini/





Женщина объяснила, что работает «закладчиком» на Интернет-магазине. Пакет с амфетамином, который у нее нашли, она получила через «закладки». По указанию администратора магазина харьковчанка должна была сделать «закладки» с наркотиком для наркозависимых.



Изъятое вещество направлено на экспертизу.



Следственным отделом полиции №1 Харьковского РУП №2 открыто уголовное производство по ч.3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.





Принимаются меры по установлению возможных соучастников злоумышленницы и других лиц, причастных к деятельности Интернет-магазина с целью дальнейшего документирования и блокирования ее деятельности.



Разоблачили злоумышленница сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области ДБН НПУ при содействии представителей одной из общественных организаций.



Напомним, что 1 февраля Харьковский городской совет и полиция заключили Меморандум о взаимодействии в сфере предупреждения и распространения наркомании среди населения в городе Харькове. Документ предусматривает совместные действия органов полиции, городской власти, и общественных организаций, направленные на прекращение распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их изготовлению, сбыту, предупреждения вовлечения в употребление наркотиков детей и молодежи на территории города Харькова.