На Печенежском водохранилище поймали браконьера с пауком

Нарушитель наловил килограмм мелочи на тысячу гривен.
17 марта в Артемовский заливе Печенежского водохранилища госинспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение Правил рыболовства.
Около 12:00 задержан мужчина, который ловил рыбу запрещенной снастью – пауком. Нарушиель успел поймать три десятка рыбешек общим весом один килограмм. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1173 грн.
На мужчину составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты до решения суда.
День благоприятствует общению, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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