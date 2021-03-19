На Печенежском водохранилище поймали браконьера с пауком

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 19 марта День благоприятствует общению, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 19 марта В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.