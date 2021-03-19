Главная Новости Криминал и происшествия На Печенежском водохранилище поймали браконьера с пауком
19.03.2021  12:33   

На Печенежском водохранилище поймали браконьера с пауком

Нарушитель наловил килограмм мелочи на тысячу гривен.

17 марта в Артемовский заливе Печенежского водохранилища госинспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение Правил рыболовства.

Около 12:00 задержан мужчина, который ловил рыбу запрещенной снастью – пауком. Нарушиель успел поймать три десятка рыбешек общим весом один килограмм. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1173 грн.

На мужчину составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты до решения суда.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.03 Криминал и происшествия Ночью на Оскольском водохранилице поймали браконьера 04.03 Криминал и происшествия Сколько убытков нанесли браконьеры, посчитали в рыбоохранном патруле 03.03 Криминал и происшествия На Печенежском водохранилище патрульные поймали рыбного браконьера (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 