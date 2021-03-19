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19.03.2021  11:53   

Экоинспекция предъявила Октябрьскому лесхозу миллионную претензию

В хозяйстве выявлены факты незаконных вырубок деревьев без получения предприятием специального разрешения на использование лесных ресурсов.

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области в конце февраля этого года осуществила внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства в деятельности Государственного предприятия «Октябрьское лесное хозяйство», по результатам которой составлен акт проверки.

Проверка выявила незаконную вырубку деревьев до степени прекращения роста деревьев.

Указанное является нарушением ст. 19 Лесного кодекса Украины, в результате чего инспекцией в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 23 июля 2008 № 665 «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного лесу» рассчитан ущерб и предъявлена ​​претензия на сумму 1 127 755 гривен.

Учитывая изложенное, материалы проверки направлены в правоохранительные органы для открытия уголовного производства.

Источник:   Государственная экологическая инспекция в Харьковской области
 Тэги:  вырубка леса, экоинспекция, октябрьский лесхоз, харьков
 
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