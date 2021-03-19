Экоинспекция предъявила Октябрьскому лесхозу миллионную претензию

В хозяйстве выявлены факты незаконных вырубок деревьев без получения предприятием специального разрешения на использование лесных ресурсов.
Государственная экологическая инспекция в Харьковской области в конце февраля этого года осуществила внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства в деятельности Государственного предприятия «Октябрьское лесное хозяйство», по результатам которой составлен акт проверки.
Проверка выявила незаконную вырубку деревьев до степени прекращения роста деревьев.
Указанное является нарушением ст. 19 Лесного кодекса Украины, в результате чего инспекцией в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 23 июля 2008 № 665 «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного лесу» рассчитан ущерб и предъявлена претензия на сумму 1 127 755 гривен.
Учитывая изложенное, материалы проверки направлены в правоохранительные органы для открытия уголовного производства.
День благоприятствует общению, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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