На трассе в Старый Салтов – мощное ДТП с шестью пострадавшими (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла около восьми часов утра 19 марта.
В Волчанском районе перед селом Шестаково на трассе столкнулись Tesla и Nissan. О происшествии сообщили очевидцы, выложив фото и видео аварии в местные паблики.
По словам директора Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктора Забашты, в автомобилях находились 7 человек, шестерых, в том числе 6-летнюю девочку, госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
Один пострадавший в тяжелом состоянии, у остальных – легкие травмы.
День благоприятствует общению, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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