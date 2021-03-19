Главная Новости Криминал и происшествия На трассе в Старый Салтов – мощное ДТП с шестью пострадавшими (ВИДЕО, ФОТО)
19.03.2021  11:34   

На трассе в Старый Салтов – мощное ДТП с шестью пострадавшими (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла около восьми часов утра 19 марта.

В Волчанском районе перед селом Шестаково на трассе столкнулись Tesla и Nissan. О происшествии сообщили очевидцы, выложив фото и видео аварии в местные паблики.

По словам директора Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктора Забашты, в автомобилях находились 7 человек, шестерых, в том числе 6-летнюю девочку, госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

Один пострадавший в тяжелом состоянии, у остальных – легкие травмы.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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