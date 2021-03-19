Главная Новости Криминал и происшествия Двухлетний ребенок закрылся в квартире: вызвали спасателей (ФОТО)
19.03.2021  10:42   

Двухлетний ребенок закрылся в квартире: вызвали спасателей (ФОТО)

Сотрудники ГСЧС попали в квартиру через балкон.

18 марта в 12:22 на номер «101» поступило сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме по ул. В. Мельника, 5/1 в квартире сам находится маленький ребенок.

Как выяснилось, мать вышла на пару минут в подъезд, а ее двухлетний сын закрыл замок и в течении часа женщина не могла сама открыть дверь.

К месту происшествия выехали спасатели 2-й Государственной пожарно-спасательной части на автолестнице.

В присутствии сотрудников полиции спасатели с помощью автолестницы поднялись на четвертый этаж и через балконный блок попали в квартиру и открыли входную дверь матери.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.03 Криминал и происшествия Взрывотехники обезвредили более 30 взрывоопасных находок в Харьковской области 11.03 Криминал и происшествия Спасатели помогли ребенку снять гайку с пальца (ФОТО) 05.03 Криминал и происшествия В Харькове в 20 метрах от трамвайной колии нашли артснаряд
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 