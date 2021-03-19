Двухлетний ребенок закрылся в квартире: вызвали спасателей (ФОТО)

Сотрудники ГСЧС попали в квартиру через балкон.
18 марта в 12:22 на номер «101» поступило сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме по ул. В. Мельника, 5/1 в квартире сам находится маленький ребенок.
Как выяснилось, мать вышла на пару минут в подъезд, а ее двухлетний сын закрыл замок и в течении часа женщина не могла сама открыть дверь.
К месту происшествия выехали спасатели 2-й Государственной пожарно-спасательной части на автолестнице.
В присутствии сотрудников полиции спасатели с помощью автолестницы поднялись на четвертый этаж и через балконный блок попали в квартиру и открыли входную дверь матери.
День благоприятствует общению, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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