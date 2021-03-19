19.03.2021 10:42

Двухлетний ребенок закрылся в квартире: вызвали спасателей (ФОТО)

Сотрудники ГСЧС попали в квартиру через балкон.

18 марта в 12:22 на номер «101» поступило сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме по ул. В. Мельника, 5/1 в квартире сам находится маленький ребенок.

Как выяснилось, мать вышла на пару минут в подъезд, а ее двухлетний сын закрыл замок и в течении часа женщина не могла сама открыть дверь.



К месту происшествия выехали спасатели 2-й Государственной пожарно-спасательной части на автолестнице.



В присутствии сотрудников полиции спасатели с помощью автолестницы поднялись на четвертый этаж и через балконный блок попали в квартиру и открыли входную дверь матери.