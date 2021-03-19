90-летняя женщина пострадала на загоревшейся кухне (ФОТО)

Пожар произошел в Дергачах на улице Центральной.
19 марта в 4:30 спасателям сообщили о пожаре на верхнем этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома.
К месту пожара прибыло 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных на кухне квартиры на втором этаже горели мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 5 кв.м.
Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили ее владелицу, 1930 года рождения. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой.
Женщину с отравлением угарным газом госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Пожар локализован в 04:50, ликвидирован в 05:00.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
День благоприятствует общению, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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