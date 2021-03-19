19.03.2021 10:23

90-летняя женщина пострадала на загоревшейся кухне (ФОТО)

Пожар произошел в Дергачах на улице Центральной.

19 марта в 4:30 спасателям сообщили о пожаре на верхнем этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома.



К месту пожара прибыло 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных на кухне квартиры на втором этаже горели мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 5 кв.м.

Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили ее владелицу, 1930 года рождения. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой.

Женщину с отравлением угарным газом госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.





Пожар локализован в 04:50, ликвидирован в 05:00.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.