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19.03.2021  10:23   

90-летняя женщина пострадала на загоревшейся кухне (ФОТО)

Пожар произошел в Дергачах на улице Центральной.

19 марта в 4:30 спасателям сообщили о пожаре на верхнем этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома.

К месту пожара прибыло 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных на кухне квартиры на втором этаже горели мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 5 кв.м.

Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили ее владелицу, 1930 года рождения. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой.

Женщину с отравлением угарным газом госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Пожар локализован в 04:50, ликвидирован в 05:00.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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