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19.03.2021  09:10   

В Краснограде сгорел автомобиль (ФОТО)

Причины пожара уточняются.

19 марта в 3:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в микрорайоне №3 города Красноград.

Напротив дома №22 вспыхнул легковой автомобиль "Mercedes G-Class 500" 2006 года выпуска.

К месту происшествия немедленно выехали спасатели 43-й Государственной пожарно-спасательной части. В автомобиле горел моторный отсек и часть салона. Кроме того огнем повреждено бампер и фару автомобиля "Hyundai i30сw"

В 3:45 состоялась локализация огня и в 4:00 - полная ликвидация. Огнем повреждено 6 кв.м. площади авто.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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