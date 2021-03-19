В Краснограде сгорел автомобиль (ФОТО)

Причины пожара уточняются.
19 марта в 3:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в микрорайоне №3 города Красноград.
Напротив дома №22 вспыхнул легковой автомобиль "Mercedes G-Class 500" 2006 года выпуска.
К месту происшествия немедленно выехали спасатели 43-й Государственной пожарно-спасательной части. В автомобиле горел моторный отсек и часть салона. Кроме того огнем повреждено бампер и фару автомобиля "Hyundai i30сw"
В 3:45 состоялась локализация огня и в 4:00 - полная ликвидация. Огнем повреждено 6 кв.м. площади авто.
В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.
День благоприятствует общению, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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