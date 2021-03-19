19.03.2021 09:10

В Краснограде сгорел автомобиль (ФОТО)

Причины пожара уточняются.

19 марта в 3:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в микрорайоне №3 города Красноград.

Напротив дома №22 вспыхнул легковой автомобиль "Mercedes G-Class 500" 2006 года выпуска.



К месту происшествия немедленно выехали спасатели 43-й Государственной пожарно-спасательной части. В автомобиле горел моторный отсек и часть салона. Кроме того огнем повреждено бампер и фару автомобиля "Hyundai i30сw"



В 3:45 состоялась локализация огня и в 4:00 - полная ликвидация. Огнем повреждено 6 кв.м. площади авто.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.