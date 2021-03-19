Нарушителя ПДД разыскивали за мошенничество

Патрульные продолжают выявлять лиц, находящихся в розыске.
Днем 18 марта патрульные остановили автомобиль Mercedes Benz за нарушение правил дорожного движения.
Во время проверки документов у водителя, выяснилось, что он находится в активном розыске за мошенничество.
Патрульные передали гражданина следователям для дальнейшего установления обстоятельств
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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