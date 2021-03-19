19.03.2021 09:53

Нарушителя ПДД разыскивали за мошенничество

Патрульные продолжают выявлять лиц, находящихся в розыске.

Днем 18 марта патрульные остановили автомобиль Mercedes Benz за нарушение правил дорожного движения.



Во время проверки документов у водителя, выяснилось, что он находится в активном розыске за мошенничество.



Патрульные передали гражданина следователям для дальнейшего установления обстоятельств