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19.03.2021  09:53   

Нарушителя ПДД разыскивали за мошенничество

Патрульные продолжают выявлять лиц, находящихся в розыске.

Днем 18 марта патрульные остановили автомобиль Mercedes Benz за нарушение правил дорожного движения.

Во время проверки документов у водителя, выяснилось, что он находится в активном розыске за мошенничество.

Патрульные передали гражданина следователям для дальнейшего установления обстоятельств

Тэги:  мошенничество, розыск, полиция, харьков
 
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