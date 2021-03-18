18.03.2021 19:38

Копы разоружили запасшегося арсеналом жителя (ФОТО)

Во время обыска в домовладении 41-летнего мужчины правоохранители обнаружили боеприпасы и оружие разного калибра.

Как сообщает ГУ Нацполиции, следственные действия проводили 18 марта 2021 года сотрудники управления уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела полиции № 2 Чугуевского РУП.

Полицейские изъяли 101 патрон калибра 7.62 мм, 369 патронов калибра 5.6 мм, 12 патронов калибра 7.62 мм «ТТ», винтовку ТОЗ-8, сигнальный пистолет и две вставки к нему под охотничий патрон 12 калибра, обрез охотничьего ружья ТОЗ БН 16 калибра, две вставки до охотничьего ружья под патрон калибра 5.6 мм, вставку до охотничьего ружья под охотничий патрон 28 мм.

По словам начальника отдела полиции № 2 Чугуевского РУП Андрея Дмитриева, по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Досудебное следствие продолжается.

э