18.03.2021 16:16

В Харькове задержали двух наркоторговцев с месячным оборотом продаж около 1 миллиона гривен

Все это стало результатом подписанного ранее Меморандума между Харьковским городским советом и ГУНП в Харьковской области о взаимодействии в сфере предупреждения и распространения наркомании среди населения в городе Харькове.

Следователи подсчитали, что злоумышленники в среднем получали 100 обращений в сутки, а ориентировочный оборот денежных средств в результате деятельности двух интернет-магазинов за месяц составил около 1 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе областного "главка".



Разоблачили схему противоправного обогащения 41-летней женщины и 31-летнего мужчины сотрудники управления борьбы с наркопреступностью ДБН НПУ, совместно со следователями при поддержке бойцов батальона полиции особого назначения, технического сопровождения оперативных подразделений областного главка полиции и содействии представителей одной из общественных организации.



Правоохранители рассказали, что в течение длительного времени фигуранты обеспечивали функционирование двух интернет-магазинов по продаже наркотиков. 41-летняя харьковчанка выполняла функции администратора сайтов, принимая заказы от клиентов. Ее 31-летний подельник хранил дома психотропные вещества и фасовал их для дальнейшего сбыта оптовыми партиями.

Полицейские провели ряд обысков по местам проживания фигурантов в Харькове и Чугуеве Харьковской области. У женщины полицейские изъяли 9 мобильных телефонов и технику, которую она использовала в преступной деятельности: ноутбук и системный блок персонального компьютера.



У соучастника преступления изъяли мобильный телефон, ноутбук, весы с налетом белого порошкообразного вещества, зип-пакеты для фасовки и зип-пакеты с остатками психотропного вещества PVP, семена элитных сортов каннабиса.

Технику и мобильные телефоны сейчас изучают специалисты для установления всей цепи преступной деятельности фигурантов и других лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Изъятые психотропные вещества направлены на экспертизу.





Следователи проводят досудебное расследование по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Согласно санкции статьи за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.



Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению наркозависимых лиц, которые приобрели наркотические средства через указанные Интернет-ресурсы, работу которых полностью прекращена.

Напомним, что 1 февраля Харьковский городской совет и полиция заключили Меморандум о взаимодействии в сфере предупреждения и распространения наркомании среди населения в городе Харькове. Документ предусматривает совместные действия органов полиции, городской власти, и общественных организаций, направленные на прекращение распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их изготовлению, сбыту, предупреждения вовлечения в употребление наркотиков детей и молодежи на территории города Харькова.