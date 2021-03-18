У здания обладминистрации искали взрывчатку

Специалисты обследовали почти 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуация лиц не проводилась. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Сообщение о закладке взрывчатки у здания ХОГА поступило в полицию по электронной почте около 12:00 18 марта.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Полицейские осмотрели 2000 кв. метров прилегающей территории. В ходе проверки правоохранители никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.
Информация внесена в Единый учет территориального подразделения полиции.
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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