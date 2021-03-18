Главная Новости Криминал и происшествия У здания обладминистрации искали взрывчатку
18.03.2021  15:17   

У здания обладминистрации искали взрывчатку

Специалисты обследовали почти 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуация лиц не проводилась. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Сообщение о закладке взрывчатки у здания ХОГА поступило в полицию по электронной почте около 12:00 18 марта.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Полицейские осмотрели 2000 кв. метров прилегающей территории. В ходе проверки правоохранители никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

Информация внесена в Единый учет территориального подразделения полиции.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  заминирование, хога, харьков
 
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