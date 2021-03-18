Правоохранители ищут подрывников банкомата на Харьковщине

Неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство, которое поместили в палатках выдачи купюр и завладели кассетами с деньгами. Сумма убытков в настоящее время устанавливается. В результате взрыва пострадавших нет.
Сообщение о срабатывании сигнализации банкомата, расположенного в поселке Ковшаровка Купянского района, поступило в полицию 18 марта около 2:20.
На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный банкомат. Установлено, что злоумышленники сорвали навесной замок и проникли в здание отделения банка.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
влажность:
давление:
ветер: