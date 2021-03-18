Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: в Харькове BMW влетела под фуру с прицепом (ВИДЕО, ФОТО)
18.03.2021  13:39   

ДТП: в Харькове BMW влетела под фуру с прицепом (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 18 марта около девяти часов утра на перекрестке улицы Головачева и проспекта Героев Сталинграда.

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля BMW 320 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, чем  нарушил п.8.7.3e ПДД Украины, и совершил столкновение с полуприцепом SCHMITZ грузового автомобиля RENAULT PREMIUM 450.

В результате ДТП никто не травмировался.

На водителя автомобиля BMW 320 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Материалы ДТП будут переданы в суд.

Очевидцы выложили в местные паблики момент столкновения.

Тэги:  дтп, харьков
 
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