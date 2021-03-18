ДТП: в Харькове BMW влетела под фуру с прицепом (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 18 марта около девяти часов утра на перекрестке улицы Головачева и проспекта Героев Сталинграда.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля BMW 320 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, чем нарушил п.8.7.3e ПДД Украины, и совершил столкновение с полуприцепом SCHMITZ грузового автомобиля RENAULT PREMIUM 450.
В результате ДТП никто не травмировался.
На водителя автомобиля BMW 320 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Материалы ДТП будут переданы в суд.
Очевидцы выложили в местные паблики момент столкновения.
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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