18.03.2021 13:39

ДТП: в Харькове BMW влетела под фуру с прицепом (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 18 марта около девяти часов утра на перекрестке улицы Головачева и проспекта Героев Сталинграда.

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля BMW 320 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, чем нарушил п.8.7.3e ПДД Украины, и совершил столкновение с полуприцепом SCHMITZ грузового автомобиля RENAULT PREMIUM 450.

В результате ДТП никто не травмировался.

На водителя автомобиля BMW 320 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Материалы ДТП будут переданы в суд.

Очевидцы выложили в местные паблики момент столкновения.