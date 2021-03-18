В Покотиловке сгорела заброшенная дача

Причина пожара выясняется.
17 марта в 17:41 спасателям сообщили о пожаре в поселке Покотиловка.
На ликвидацию пожара были направлены два отделения спасателей. Приьыв на место, они установили, что горит заброшенный дачный дом на базе автофургона на площади 10 м.кв.
На тушение было подано два пожарных ствола от автоцистерны. Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был ликвидирован в 19:17.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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