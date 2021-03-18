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18.03.2021  13:15   

В Покотиловке сгорела заброшенная дача

Причина пожара выясняется.

17 марта в 17:41 спасателям сообщили о пожаре в поселке Покотиловка.

На ликвидацию пожара были направлены два отделения спасателей. Приьыв на место, они установили, что горит заброшенный дачный дом на базе автофургона на площади 10 м.кв.

На тушение было подано два пожарных ствола от автоцистерны. Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был ликвидирован в 19:17.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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