Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Библика: водителя вырезали спасатели (ФОТО)
18.03.2021  12:14   

ДТП на Библика: водителя вырезали спасатели (ФОТО)

Спасатели оказали помощь пострадавшему при ДТП.

18 марта в 9:49 на улице Библика произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель легкового автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

В результате столкновения 35-летний водитель оказался зажат между рулем и сиденьем. 43-летний пассажир автомобиля смог самостоятельно выбраться из разбитого транспортного средства.



На место происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательного отряда специального назначения. С помощью гидравлических ножниц они деблокировали водителя из салона.



Пострадавших мужчин, водителя и пассажира, госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.03 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове BMW влетела под фуру с прицепом (ВИДЕО, ФОТО) 18.03 Криминал и происшествия ДТП: на Клочковской в сторону центра пробка (ВИДЕО) 17.03 Криминал и происшествия Внимание: полиция устанавливает свидетелей ДТП
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 