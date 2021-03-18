18.03.2021 12:14

ДТП на Библика: водителя вырезали спасатели (ФОТО)

Спасатели оказали помощь пострадавшему при ДТП.

18 марта в 9:49 на улице Библика произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель легкового автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

В результате столкновения 35-летний водитель оказался зажат между рулем и сиденьем. 43-летний пассажир автомобиля смог самостоятельно выбраться из разбитого транспортного средства.





На место происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательного отряда специального назначения. С помощью гидравлических ножниц они деблокировали водителя из салона.





Пострадавших мужчин, водителя и пассажира, госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.