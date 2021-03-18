ДТП на Библика: водителя вырезали спасатели (ФОТО)

Спасатели оказали помощь пострадавшему при ДТП.
18 марта в 9:49 на улице Библика произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель легкового автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.
В результате столкновения 35-летний водитель оказался зажат между рулем и сиденьем. 43-летний пассажир автомобиля смог самостоятельно выбраться из разбитого транспортного средства.
На место происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательного отряда специального назначения. С помощью гидравлических ножниц они деблокировали водителя из салона.
Пострадавших мужчин, водителя и пассажира, госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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