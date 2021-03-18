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18.03.2021  09:20   

ДТП: на Клочковской в сторону центра пробка (ВИДЕО)

Утром 17 марта на Клочковской столкнулись два автомобиля.


// Telegram

Как сообщили очевидцы, на Клочковской возле Роста – ДТП.

Движение в сторону начала улицы затруднено.

Тэги:  дтп, харьков
 
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