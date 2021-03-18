ДТП: на Клочковской в сторону центра пробка (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 18 марта Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 18 марта День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.