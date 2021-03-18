ДТП: на Клочковской в сторону центра пробка (ВИДЕО)

Утром 17 марта на Клочковской столкнулись два автомобиля.
Как сообщили очевидцы, на Клочковской возле Роста – ДТП.
Движение в сторону начала улицы затруднено.
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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