17.03.2021 19:39

Внимание: полиция устанавливает свидетелей ДТП

В результате ДТП на трассе погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 марта 2021 года примерно в 05:00 на проезжей части автодороги «Ковшаровка – Кругляковка» в селе Колесниковка Купянского района Харьковской области произошло столкновение автомобилей «Renault Megane» и «ЗАЗ 110307».

В результате ДТП водитель и пассажирка легкового автомобиля «ЗАЗ 110307» от полученных травм погибли на месте.

В настоящее время следователями проводится расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 093-87-57-388 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, вул. Маяковского, 22, до майора полиции Романа Геннадьевича Шапірка.