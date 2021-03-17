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17.03.2021  19:39   

Внимание: полиция устанавливает свидетелей ДТП

В результате ДТП на трассе погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 марта 2021 года примерно в 05:00 на проезжей части автодороги «Ковшаровка – Кругляковка» в селе Колесниковка Купянского района Харьковской области произошло столкновение автомобилей «Renault Megane» и «ЗАЗ 110307».
 
В результате ДТП водитель и пассажирка легкового автомобиля «ЗАЗ 110307» от полученных травм погибли на месте.
 
В настоящее время следователями проводится расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 093-87-57-388 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, вул. Маяковского, 22, до майора полиции Романа Геннадьевича Шапірка.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, розыск очевидцев, харьков, авария
 
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